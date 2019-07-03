Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 03.07.2019 13:19
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 13:19

İŞKUR üniversite öğrencileri iş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sosyal Çalışma Programı SÇP ne zaman?

için geri sayım başladı. İŞKUR'un SÇP programına katılacak öğrencilere günlük 67 TL ödeme yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Kura ile belirlenecek öğrenci alımı için geri sayım başladı. Peki, İŞKUR üniversite öğrencileri iş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sosyal Çalışma Programı SÇP ne zaman?

İŞKUR SÇP sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR tarafından Sosyal Çalışma Programı kapsamında öğrenci alımı yapılacak. 25-28 Haziran'da gerçekleştirilen başvuruların ardından öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Yapılan açıklama ile birlikte çalışacak öğrencilerin kura ile belirleneceği bildirildi. Peki, İŞKUR üniversite öğrencileri iş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Sosyal Çalışma Programı SÇP ne zaman? İşte detaylar...

İŞKUR SÇP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR'un SÇP programına katılacak öğrencilere günlük 67 TL ödeme yapılacak. Başvuru yapan öğrenciler sonuç tarihini heyecanla bekliyor. Yapılan açıklamaya göre, başvuruların tamamlanmasının ardından çalışacak öğrenciler 5 Temmuz 2019 tarihinde elektronik ortamda kura ile belirlenecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR üniversite öğrencileri iş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sosyal Çalışma Programı SÇP ne zaman?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri