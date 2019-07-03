İŞKUR üniversite öğrencileri iş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sosyal Çalışma Programı SÇP ne zaman?

İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR tarafından Sosyal Çalışma Programı kapsamında öğrenci alımı yapılacak. 25-28 Haziran'da gerçekleştirilen başvuruların ardından öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Yapılan açıklama ile birlikte çalışacak öğrencilerin kura ile belirleneceği bildirildi. Peki, İŞKUR üniversite öğrencileri iş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Sosyal Çalışma Programı SÇP ne zaman? İşte detaylar...

İŞKUR SÇP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR'un SÇP programına katılacak öğrencilere günlük 67 TL ödeme yapılacak. Başvuru yapan öğrenciler sonuç tarihini heyecanla bekliyor. Yapılan açıklamaya göre, başvuruların tamamlanmasının ardından çalışacak öğrenciler 5 Temmuz 2019 tarihinde elektronik ortamda kura ile belirlenecek.