Temmuz ayı ile birlikte Türkiye genelinde onlarca Belediye personel alacağını ilan etti ve 30 Şehirde bulunan belediyeler farklı pozisyonlarda personel alacak. İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan belediye personel alım ilanlarına göre 30 şehirde bulunan belediye alım yapacağı ilan edildi. Bu kapsamda, Tekirdağ, Adıyaman, Aydın, Niğde, Zonguldak, Kırklareli, Zonguldak, Muğla, Trabzon, Bursa, İzmir, Aksaray, Çanakkale, Afyonkarahisar, Burdur, Adana, ordu, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Tekirdağ, Kastamonu, Antalya, Tokat, Yozgat, Balıkesir, Ankara, Kütahya ve Bartın illerinde bulunan farklı belediyeler alım yapacak.