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  • 04.07.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 09:55

30 şehir için ilan yayımlandı! başvuru şartları açıklandı!

Temmuz ayı ile birlikte Türkiye genelinde onlarca Belediye personel alacağını ilan etti ve 30 Şehirde bulunan belediyeler farklı pozisyonlarda personel alacak. üzerinde yayımlanmış olan belediye personel alım ilanlarına göre 30 şehirde bulunan belediye alım yapacağı ilan edildi. Bu kapsamda, Tekirdağ, Adıyaman, Aydın, Niğde, Zonguldak, Kırklareli, Zonguldak, Muğla, Trabzon, Bursa, İzmir, Aksaray, Çanakkale, Afyonkarahisar, Burdur, Adana, ordu, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Tekirdağ, Kastamonu, Antalya, Tokat, Yozgat, Balıkesir, Ankara, Kütahya ve Bartın illerinde bulunan farklı belediyeler alım yapacak.

Temmuz ayı belediye personel alımları: 30 şehir için ilan yayımlandı!

Temmuz ayının başlamasıyla birlikte İŞKUR personel alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Belediyeler Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yeni ilanlar yayımlandı. 30 şehirde bulunan belediyeler bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere belediye personel alım ilanlarını yayımlayarak adaylara sundular. Bizde takvim.com.tr ekibi olarak sizlere bu ilanları haberimizde detaylandırdık. Adaylardan başvuru şartı olarak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Alım yapılacak mesleğe göre ilgili deneyime ve belgeye sahip olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi nitelikler aranmaktadır. Peki İŞKUR Temmuz ayı belediye personel alımı başvuru şartları nedir?

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