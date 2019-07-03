Temmuz ayının başlamasıyla birlikte İŞKUR personel alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Belediyeler Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yeni ilanlar yayımlandı. 30 şehirde bulunan belediyeler bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere belediye personel alım ilanlarını yayımlayarak adaylara sundular. Bizde takvim.com.tr ekibi olarak sizlere bu ilanları haberimizde detaylandırdık. Adaylardan başvuru şartı olarak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Alım yapılacak mesleğe göre ilgili deneyime ve belgeye sahip olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi nitelikler aranmaktadır. Peki İŞKUR Temmuz ayı belediye personel alımı başvuru şartları nedir?