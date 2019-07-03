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  • 03.07.2019 15:23
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 15:23

açıklandı mı? 2019 mülakat sonuç tarihi belli oldu mu?

için adaylar heyecanlı araştırmalarını sürdürüyor. 17 Mayıs'ta sözlü sınavın sona ermesinin ardından sonuçların henüz açıklanmaması nedeniyle sınava katılan adaylar merak içinde gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, ? 2019 mülakat sonuç tarihi belli oldu mu?

GSB mülakat sonuçları açıklandı mı?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılacak 3 bin 243 personel alımı için hetyecanlı bekleyiş devam ediyor. 6-17 Mayıs'ta sözlü sınav gerçekleştirlmiş, adaylar sınav sonrası bekleyişe geçmişti. Aradan geçen yaklaşık 2 ayın ardından sonuçların henüz açıklanmaması nedeniyle meraklı bekleyiş daha da arttı. Peki, GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. GSB mülakat sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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