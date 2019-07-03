Bekçilik yazılı sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak sınava kısa bir süre kalırken bekçi adayları sınava girecekleri yer bilgisini merka etmeye başladı. Polis Akademisince yayınlanan duyuru ile birlikte sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih, sınav soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih ve sonuçların erişime açılacağı tarih belli oldu. Peki, bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? 2019 MEB bekçilik sınav konuları neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da uygulanacak.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de uygulanacak.

Bekçilik yazılı sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacak.