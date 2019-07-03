82. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen 82. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavına katılan adaylar, sonuçlarını heyecanla beklerken bir yandan da sınavda işaretledikleri soruları ve cevapları görüntülemek istiyorlar. Yayınlanan takvime göre, soru ve cevapları 3 Temmuz'da erişime açılacak. Peki, 82. Özel Güvenlik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 82. Özel Güvenlik sınav soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? 82. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

82. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

30 Haziran'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların öğle vakitlerine doğru yayınlanması bekleniyor. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından sınav soruları ve cevapları yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.