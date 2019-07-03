Polis şark tayinleri ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl mayıs ya da haziran ayı gibi açıklanan polis şark tayinlerinin bu sene ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Temmuz ayına girilmesi ve sonuçların hala açıklanmaması nedeniyle polis memurlarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2019 yılı şark tayinleri için polis memuru, başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2019 polis şark tayinleri ne zaman açıklanacak? EGM polis tayin takvimi açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

POLİS ŞARK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda polislerin şark tayinleri mayıs ya da haziran ayı içerisinde açıklanıyordu. 2019 yılı Temmuz ayına girilmesi ve tayinlerin henüz açıklanmaması nedeniyle, tayin bekleyen memurların araştırmaları sürüyor. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tayinlerin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Tayinler konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.