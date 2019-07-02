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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 17:06

Son dakika: açıklandı! 2019 tayin sonuçları sorgulama

'nün 2019 yılı genel atama döneminde zorunluı ve değişikliğine tabi personel ile mazerete veya isteğe bağlı atamaların sonuçları açıklandı. Peki, nasıl görüntülenir? 2019 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tayin sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

TKGM tayin sonuçları açıklandı!

tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2019 yılı genel atama döneminde zorunlu yer değişikliğine tabi personel ile mazerete veya isteğe bağlı atama talebinde bulunan personelin talepleri Yer Değiştirme Kurulunun 28/06/2019 tarih ve 2019/2 sayılı kararı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üç ve dördüncü fıkraları ile 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince atanma istek formu, değerlendirme formu, tercih sırası, hizmet puanı, hizmet süresi ile boş ve boşalacak kadro imkanları birlikte değerlendirilerek, liyakat, hizmet gerekleri ve kamu yararı gözetilerek azami ölçüde karşılanmıştır.

2019 yılı genel atama dönemi sonuçları aşağıda liste halinde gösterilmiş olup, ayrıca Yönetim Bilgi Sisteminde (ybs.tkgm.gov.tr) yayımlanmıştır."

TKGM TAYİN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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