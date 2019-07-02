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  • 03.07.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 17:15

Lise mezunu 2500 polis alımı yapılacak: İşte başvuru şartları

En az lise mezunu adaylar arasından 2500 kadın-erkek polis alımı yapılacak. 'lara yapılacak alım öncesi adaylar , baraj puanının düşürülmesini istiyor. Peki baraj puanı düşecek mi? polis alımı başvuru şartları nelerdir?

Lise mezunu polis alımı için bekleyenler haberleri araştırmaya devam ediyorlar. 2019 yılı polis alımları için bekleyişte artık son aşamalara gelindi. Bu bağlamda Temel Yeterlilik Testi'ne giren adaylar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. PMYO lise mezunu polis alımları için adaylar TYT sınavının açıklanmasını bekliyor. PMYO lise mezunu polis alımı 18 Temmuz 'da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak.

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