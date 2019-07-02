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  • 03.07.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 09:16

Lise mezunu 2500 polis alımı ne zaman yapılacak? başvuru şartları ve tarihi!

En az lise mezunu adaylar arasından 2500 kadın-erkek polis alımı yapılacak. 'lara yapılacak alım öncesi adaylar , baraj puanının düşürülmesini istiyor. Peki baraj puanı düşecek mi? polis alımı başvuru şartları nelerdir? PMYO Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren , 2 yıllık önlisans düzeyinde, çok dilli ve çok uluslu olarak eğitim-öğretim yapmaktadır. Emniyet teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere 2001 yılında kurulmuşlardır. PMYO ı 'da sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak.

Lise mezunu polis alımı için bekleyenler haberleri araştırmaya devam ediyorlar. 2019 yılı polis alımları için bekleyişte artık son aşamalara gelindi. Bu bağlamda Temel Yeterlilik Testi'ne giren adaylar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. PMYO lise mezunu polis alımları için adaylar TYT sınavının açıklanmasını bekliyor. PMYO lise mezunu polis alımı 18 Temmuz 'da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak. Polis Meslek Yüksekokulları(PMYO), iki yıllık eğitim-öğretim süreci sonunda öğrencilerini polis memuru olarak yetiştiren Polis Akademisi kurumlarıdır.. PMYO okullarından mezun olduğunuzda önlisans mezunu statüsünde olmuş olursunuz. Peki lise mezunu 2500 polis alımı ne zaman yapılacak?

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