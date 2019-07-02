Lise mezunu polis alımı için bekleyenler haberleri araştırmaya devam ediyorlar. 2019 yılı polis alımları için bekleyişte artık son aşamalara gelindi. Bu bağlamda Temel Yeterlilik Testi'ne giren adaylar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. PMYO lise mezunu polis alımları için adaylar TYT sınavının açıklanmasını bekliyor. PMYO lise mezunu polis alımı 18 Temmuz 'da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak. Polis Meslek Yüksekokulları(PMYO), iki yıllık eğitim-öğretim süreci sonunda öğrencilerini polis memuru olarak yetiştiren Polis Akademisi kurumlarıdır.. PMYO okullarından mezun olduğunuzda önlisans mezunu statüsünde olmuş olursunuz. Peki lise mezunu 2500 polis alımı ne zaman yapılacak?