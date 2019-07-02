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  • 02.07.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 10:25

lise mezunu Subay alımı ne zaman? 2019 başvuru şartları neler?

ve Sahil Güvenlik Komutanlığı geçtiğimiz gün yayınladığı duyuru ile birlikte en az lise mezunu Subay öğğrenci alımı yapacağını bildirmişti. Başvurular 1 Temmuz itibarıyla alınmya başlandı. İlanın yayınlanmasının ardından alımlara ilgi arttı. Peki, Jandarma lise mezunu Subay alımı ne zaman? 2019 başvuru şartları neler?

Jandarma lise mezunu Subay alımı ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yayınlanan ilanda, Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla toplam 22 erkek öğrenci alımı yapılacağı bildirilmişti. 1 Temmuz'da başlayan başvuruların ardından alımlara yoğun ilgi gösteriliyor. Haberimizde Jandarma Subay öğrenci alımı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Jandarma Subay alımı başvuru şartları neler? 2019 JGK başvuruları ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

1 Temmuz'da başlayan başvurular 26 Temmuz'da sona erecek. Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

Başvuru ile ilgili tüm detaylar için diğer sayfaları ziyaret edin.

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