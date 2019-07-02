Jandarma astsubay sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 15 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında başvuru sahipleri için sınav gerçekleştirmişti. Sınava katılan adaylar, sonuçlar için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Jandarma astsubay sonuçları açıklandı mı? 2019 JGK astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

JANDARMA ASTSUBAY SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma astsubay sonuçları henüz açıklanmadı. 15 Nisan - 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen Jandarma astsubay sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir öncei sınavlara baktığımızda sonuçlar, sınavın tamamlanmasının ardından 2 ay içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 Jandarma astsubay sonuçlarının da bu hafta içerisinde açıklanması tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sonuçlar, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden erişime açılacak.

JANDARMA ASTSUBAY SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK