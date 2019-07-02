İŞKUR SÇP sonuçları için geri sayım başladı. İŞKUR tarafından Sosyal Çalışma Programı'na öğrenci alımı yapabilmek için başvurular 25 - 28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin katılabileceği SÇP'nn hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

İŞKUR SÇP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR'un SÇP programına katılacak öğrencilere günlük 67 TL ödeme yapılacak. Başvuru yapan öğrenciler sonuç tarihini heyecanla bekliyor. Yapılan açıklamaya göre, başvuruların tamamlanmasının ardından çalışacak öğrenciler 5 Temmuz 2019 tarihinde elektronik ortamda kura ile belirlenecek.