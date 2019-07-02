İŞKUR GSB mülakatlarının ardından mülakata katılan adaylar mülakat sonuçları merak etmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 3 bin 243 personel alımında mülakatlar Mayıs ayında tamamlanmıştı. Şimdi gözler mülakat sonuçlarına çevrildi. Peki, İŞKUR GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR GSB SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB personel alımı süreç ve sınav takviminin netleşmesinin ardından adaylar şimdi mülakat sonuçlarını bekliyor. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.