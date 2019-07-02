Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 02.07.2019 22:16
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 22:16

açıklandı mı? İŞKUR GSB sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sözlü mülakatları Mayıs ayında tamamlandı. Mülakatların yapılmasıyla birlikte birçok kişi merakla ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte İŞKUR na ilişkin detaylar...

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR GSB mülakatlarının ardından mülakata katılan adaylar mülakat sonuçları merak etmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 3 bin 243 personel alımında mülakatlar Mayıs ayında tamamlanmıştı. Şimdi gözler mülakat sonuçlarına çevrildi. Peki, İŞKUR GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR GSB SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB personel alımı süreç ve sınav takviminin netleşmesinin ardından adaylar şimdi mülakat sonuçlarını bekliyor. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriGSB mülakat sonuçları açıklandı mı? İŞKUR GSB sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri