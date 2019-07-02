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  • 02.07.2019 11:04
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 11:04

EGM ? 2019 için tarih açıklandı mı?

Polis tayinleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl mayıs ya da haziran ayı gibi gerçekleştirilen tayinlerin bu yılki atamaları için araştırmalar devam ediyor. Atama sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle polis memurları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, EGM ? 2019 için tarih açıklandı mı?

Polis şark tayinleri için tarih belli oldu mu?

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Binlerce polis memuru ve ailesinin heyecanla araştırdığı polis tayinleri konusunda gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Tayin bekleyenler ve belirli nedenlerden dolayı atama istemeyerek dilekçe veren polis memurları sonuçlar için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, EGM polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2019 polis şark tayinleri için tarih açıklandı mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar..

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilindiği üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis şark tayinleri mayıs yada haziran ayı gibi gerçekleştiriliyor. 2019 yılı için tayin bekleyen polis memurları, sonuçların henüz açıklanmamış olması nedeniyle merak içinde gelecek haberi bekliyorlar. Ancak, tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

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