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  • 02.07.2019 17:49
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 18:02

başvuru şartları ve tarihi! Lise mezunu 2500 polis alımı ne zaman yapılacak?

ı için bekleyenler haberleri araştırmaya devam ediyorlar. 2019 yılı polis alımları için bekleyişte artık son aşamalara gelindi. Bu bağlamda 'ne giren adaylar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. lise mezunu polis alımları için adaylar sınavının açıklanmasını bekliyor. lise mezunu polis alımı 'da sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak. (PMYO), iki yıllık eğitim-öğretim süreci sonunda öğrencilerini polis memuru olarak yetiştiren kurumlarıdır.. PMYO okullarından mezun olduğunuzda önlisans mezunu statüsünde olmuş olursunuz. Peki lise mezunu 2500 polis alımı ne zaman yapılacak?

En az lise mezunu adaylar arasından 2500 kadın-erkek polis alımı yapılacak. PMYO 'lara yapılacak alım öncesi adaylar , TYT baraj puanının düşürülmesini istiyor. Peki baraj puanı düşecek mi? PMYO polis alımı başvuru şartları nelerdir? PMYO Emniyet Genel Müdürlüğü polis akademisi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Polis Meslek Yüksekokulları, 2 yıllık önlisans düzeyinde, çok dilli ve çok uluslu olarak eğitim-öğretim yapmaktadır. Emniyet teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere 2001 yılında kurulmuşlardır. PMYO lise mezunu polis alımı 18 Temmuz 'da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak.

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