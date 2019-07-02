En az lise mezunu adaylar arasından 2500 kadın-erkek polis alımı yapılacak. PMYO 'lara yapılacak alım öncesi adaylar , TYT baraj puanının düşürülmesini istiyor. Peki baraj puanı düşecek mi? PMYO polis alımı başvuru şartları nelerdir? PMYO Emniyet Genel Müdürlüğü polis akademisi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Polis Meslek Yüksekokulları, 2 yıllık önlisans düzeyinde, çok dilli ve çok uluslu olarak eğitim-öğretim yapmaktadır. Emniyet teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere 2001 yılında kurulmuşlardır. PMYO lise mezunu polis alımı 18 Temmuz 'da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak.