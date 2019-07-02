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  • 02.07.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 17:11

başvuru şartları nedir? 2019 gelişmesi nedir?

Polis olma düşü kuran binlerce vatandaş POMEM ve PMYO alımlarını büyük bir heyecanla takip ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı asil 12.500 polis alımı yapılacağını ifade etmiş ve polis adaylarını heyecanlandırmıştı. 25. Dönem POMEM Alımları Ne zaman Yapılacak? 24. Dönem POMEM başvuru sürecinde neler yaşanıyor? Bu ve polis adaylarını ilgilendiren diğer hususları makalemizde sizlerle paylaşıyoruz. 10 bin yeni polis alımı için Bakan Soylu , 'Eylül ayında, önümüzdeki süreçte alacağız" dedi. 'den sonra yapılacak alım öncesi polis adayları , başvuru şartlarında bazı esnetilmeler yapılmasını istiyor. Peki başvuru şartları nedir?

EGM 25.Dönem POMEM 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? Alım için başvuru şartları neler? Vatandaşlar merakla 25. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte POMEM alım süreciyle ilgili bilgiler.... Peki 25. dönem 10 bin polis alımı başvuru şartları nedir? Polis Akademisi 10 bin polis alımını ne zaman yapacak? Süleyman Soylu yaptığı açıklamada ön lisans için KPSS 'nin 65 'e düşürülebileceğini ,renk körlüğü konusunda da bazı düzenlemeler yapılabileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımı yapılacağını söyledi.

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