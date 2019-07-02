EGM 25.Dönem POMEM 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? Alım için başvuru şartları neler? Vatandaşlar merakla 25. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte POMEM alım süreciyle ilgili bilgiler.... Peki 25. dönem 10 bin polis alımı başvuru şartları nedir? Polis Akademisi 10 bin polis alımını ne zaman yapacak? Süleyman Soylu yaptığı açıklamada ön lisans için KPSS 'nin 65 'e düşürülebileceğini ,renk körlüğü konusunda da bazı düzenlemeler yapılabileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımı yapılacağını söyledi.