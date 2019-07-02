Polis olma düşü kuran binlerce vatandaş POMEM ve PMYO alımlarını büyük bir heyecanla takip ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı asil 12.500 polis alımı yapılacağını ifade etmiş ve polis adaylarını heyecanlandırmıştı. 25. Dönem POMEM alımları ne zaman yapılacak? 24. Dönem POMEM başvuru sürecinde neler yaşanıyor? Bu ve polis adaylarını ilgilendiren diğer hususları makalemizde sizlerle paylaşıyoruz.