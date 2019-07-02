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  • 03.07.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 16:32

10 bin polis alım tarihi ve başvuru şartları açıklandı mı?

Soylu yaptığı açıklamada ön lisans için 'nin 65 'e düşürülebileceğini ,renk körlüğü konusunda da bazı düzenlemeler yapılabileceğini söyledi. İçişleri Bakanı , Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımı yapılacağını söyledi.

Polis olma düşü kuran binlerce vatandaş POMEM ve PMYO alımlarını büyük bir heyecanla takip ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı asil 12.500 polis alımı yapılacağını ifade etmiş ve polis adaylarını heyecanlandırmıştı. 25. Dönem POMEM alımları ne zaman yapılacak? 24. Dönem POMEM başvuru sürecinde neler yaşanıyor? Bu ve polis adaylarını ilgilendiren diğer hususları makalemizde sizlerle paylaşıyoruz.

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