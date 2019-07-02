Bekçilik sınavının ne zaman yapılacağı sınava girecek adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da uygulanacak.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de uygulanacak.