Adalet Bakanlığı tarafından 5 ayrı personel alım ilanı yayımlandı. 2019 yılı içerisinde bakanlık bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirtildi.