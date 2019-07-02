82. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafınadan 30 Haziran'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi sınavına katılan adaylar, sınavda işaretledikleri şıklarınn doğruluğunu teyit etmek amacıyla soru ve cevapları araştırmaya başladı. Peki, 82. Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 82. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

82. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

30 Haziran'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi sınavının soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Yayınlanan sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 82. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav soruları ve cevapları 3 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

82. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.