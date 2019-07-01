Polis şark tayinleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 1. ve 2. bölge hazırlık yazısının ardından tayin tercihlerini yapan polis memurları sonuçlara kilitlendi. Önceki dönemlerde polis şark tayinleri Mayıs ya da Haziran ayı gibi açıklanıyordu. 2019 Haziran ayının sona ermesi ve Temmuz ayına girilmesi ile birlikte sonuçlar henüz açıklanmadı. Bu nedenle polis memurları, internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2019 EGM polis şark tayinleri tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

POLİS ŞARK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polislerin şark tayinleri Mayıs ya da Haziran ayı gibi açıklanıyor. 2019 yılı Haziran ayının sonlarına doğru gelinmesi ve tayinlerin henüz açıklanmaması nedeniyle, tayin bekleyen memurların araştırmaları sürüyor. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tayinlerin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Tayinler konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.