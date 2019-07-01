Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 - 30 Haziran'da gerçekleştirilen sözlü sınavın ardından, öğretmen adayları sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başlamıştı. MEB ise yayınladığı duyuru ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağını bildirdi. Peki, 2019 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 yılı sözleşmeli öğretmen alımı için yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, 12-30 Haziran'da gerçekleştirilen sözlü sınavın sonuçları 4 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sözlü sınava itiraz süreci 08-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında işleyecek.

Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 16 Temmuz'da sonuçlanacak.