Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 01.07.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 12:12

MEB son dakika: 2019 ? Tarih belli oldu!

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile birlikte, 2019 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 30 Haziran'da sözlü sınavın sona ermesinin ardından adayların sonuçlar için heyecanlı bekleyişi daha da arttı. Peki, 2019 ?

Heyecanla bekleniyordu! Tarih belli oldu...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 - 30 Haziran'da gerçekleştirilen sözlü sınavın ardından, öğretmen adayları sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başlamıştı. MEB ise yayınladığı duyuru ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağını bildirdi. Peki, 2019 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 yılı sözleşmeli öğretmen alımı için yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, 12-30 Haziran'da gerçekleştirilen sözlü sınavın sonuçları 4 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sözlü sınava itiraz süreci 08-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında işleyecek.

Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 16 Temmuz'da sonuçlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriMEB son dakika: 2019 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri