İŞKUR TYP personel alımı başvuruları sona eriyor. İŞKUR, Toplum Yararına Programlar (TYP) ile 85 personel alımı yapacak. Farklı illerde yapılacak olan personel alımı için geri sayım başladı. Çevre temizliği ve ağaçlandırma alanlarına yapılacak TYP personel alımı başvuru şartları ve tüm detayları yazımızda derledik. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları neler? 219 İŞKUR TYP başvuru işlemleri nasıl yapılır?

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR taraından belirlenen takvime göre, TYP personel alımı için başvurular 1 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

Başvuru işlemleri İŞKUR'un resmi internet adresi ve il-ilçe İŞKUR müdürlüklerinden alınıyor.