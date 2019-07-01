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  • 01.07.2019 10:40
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 10:40

personel alımı başvuru son gün! 2019 İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

İŞKUR tarafından TYP ile personel alımı başvuruları bugün sona eriyor. TYP ile toplamda yapılacak 85 personel alımı için başvuru yapacak olan vatandaşların gün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, personel alımı başvuru şartları neler? 219 İŞKUR TYP başvuru işlemleri nasıl yapılır?

İŞKUR'dan TYP ile personel alımı için son gün!

İŞKUR TYP personel alımı başvuruları sona eriyor. İŞKUR, Toplum Yararına Programlar (TYP) ile 85 personel alımı yapacak. Farklı illerde yapılacak olan personel alımı için geri sayım başladı. Çevre temizliği ve ağaçlandırma alanlarına yapılacak TYP personel alımı başvuru şartları ve tüm detayları yazımızda derledik. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları neler? 219 İŞKUR TYP başvuru işlemleri nasıl yapılır?

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR taraından belirlenen takvime göre, TYP personel alımı için başvurular 1 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

Başvuru işlemleri İŞKUR'un resmi internet adresi ve il-ilçe İŞKUR müdürlüklerinden alınıyor.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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