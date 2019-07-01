İŞKUR iş ilanları kendi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Fakat İŞKUR iş ilanlarına başvurmak için kayıt olmanız gerekiyor. Bu bağlamda haberimizde sizlere bunun yollarını gösteriyoruz. Öncelikle İŞKUR'un internet sayfasına üye olmak gerekiyor. Üyeliği E Devlet bilgilerinizi kullanarak da yapabilirsiniz. Sisteme üye olanlar kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler... İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz. İŞKUR sadece bir ile hizmet vermediği için iş arama işleminizi hızlıca yapabilmeniz için açılan sayfada çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan tarihi, işyeri ünvanı, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü ve anahtar kelime yazmanız istenir.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Peki İŞKUR iş ilanları sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR e-devlet ile hangi illere personel alıyor