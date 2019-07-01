esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden İŞKUR personel alımlarına devam ediyor. Temmuz ayına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR güncel açık iş ilanları sayfası personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR üzerinden çeşitli şehirlerde çeşitli sektörlerde eleman alınacağı duyurusu yapıldı. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.