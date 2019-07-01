Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı, 3 bin 71 sözleşmeli zabıt katibi, bin 169 sözleşmeli mübaşir, 96 sözleşmeli şoför, 58 sözleşmeli teknisyen ve 30 sözleşmeli aşçı olmak üzere toplam 4 bin 424 personel alımı yapıyor. Başvuru işlemleri 1 Temmuz itibarıyla başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı 4424 personel alımı başvuru şartları neler? İşte 2019 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru formu...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için başvurular 01 - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, kılavuzda yer alan listelerde belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhanbir bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekiyor.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP'tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.