İŞKUR en çok; Beden İşçisi (Genel), Garson (Servis Elemanı), Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Turizm Ve Otelcilik Elemanı, Makineci (Dikiş), Güvenlik Görevlisi, Elektrikçi (Genel), Büro Memuru (Genel), Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi kollarında alım yapıyor. Siz de yaşadığınız ilde kendinize uygun iş ilanlarını İŞKUR aracılığıyla saptayabilirsiniz. Aktif işçi arayan mesleklerin listesini https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/AcikIsMeslek.aspx bağlantısından görebilirsiniz. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Peki İŞKUR iş ilanları sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR e-devlet ile hangi illere personel alıyor