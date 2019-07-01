1-5 Temmuz İŞKUR Temmuz ayı ilk kamu grubu ilanları: İŞKUR MSB, TİKA, DİB ve MEB personel alım şartları açıklandı. Türkiye İş Kurumu üzerinde kamu grubu ilanları yayımladı ve farklı kamu kurumları bünyelerine alım yapacaklarını ilan ettiler. Peki hangi kurum alım yapıyor? Adayların ilgili ilanlara başvuru yapabilmeleri için bazı aranan genel nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması temiz olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, en az ilköğretim mezunu olmak ve alım yapılacak mesleğe göre belge sahibi olmak gibi nitelikler aranacaktır. Başvuru yapacak adaylar başvurularına ilanın yayım tarihi olan 01 Temmuz 2019 tarihi itibari ile başlayabilirler ve en geç 05 Temmuz 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir.