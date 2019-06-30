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  • 30.06.2019 16:45
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 16:45

yapacak! İşte ve

Kültür ve Turizm Bakanlığı alımları için bakanlık geçtiğimiz ay resmi İnternet sitesi üzerinden duyuru yayımlamıştı. Yayımlanan duyuruya göre 8 farklı kadro için yapılacak ve ilanın yayımlanması bekleniyor. Kültür ve Turizm bakanlığı 785 memur alımı için, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca söz konusu pozisyonlara personel alımı için açıktan atama izni verilmesi halinde (KPSS (B) puanı esas alınarak) ilana çıkılacaktır. İşte 785 memur alımı yapacak! İşte ve

Kültür Bakanlığı 785 memur alımı yapacak! İşte kadro dağılımı

Kültür Bakanlığı 785 memur alımı yapacak! İşte memur alım başvuru şartları ve kadro dağılımı. Kültür Bakanlığı 785 memur alımı duyurusu yayımlandı! 8 farklı kadro ile memur personel alımı yapılacak. İşte alım yapılacak kadrolar ve detayları şöyledir. Bakanlık kadro ihdasının yapıldığını açıklasa da bu kadroların onaylanması ve Cumhurbaşkanlığı'nın izni gibi detaylar bilinmiyor. Yaz aylarında meclisin kapacak olması ile kendisine üst sıralarda yer bulması beklenen ilanın ise en erken Temmuz ayında duyurulması bekleniyor. Twitter hesabı üzerinden yapılan duyurunun ardından Bakanlık resmi İnternet sayfası üzerimde 8 farklı kadro için toplamda 785 memur alımı yapacağını belirtti. Söz konusu duyuruya istinaden Bakanlık taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 4/B maddesine göre kadro dağılımı şöyledir;

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