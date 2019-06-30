Kültür Bakanlığı 785 memur alımı yapacak! İşte memur alım başvuru şartları ve kadro dağılımı. Kültür Bakanlığı 785 memur alımı duyurusu yayımlandı! 8 farklı kadro ile memur personel alımı yapılacak. İşte alım yapılacak kadrolar ve detayları şöyledir. Bakanlık kadro ihdasının yapıldığını açıklasa da bu kadroların onaylanması ve Cumhurbaşkanlığı'nın izni gibi detaylar bilinmiyor. Yaz aylarında meclisin kapacak olması ile kendisine üst sıralarda yer bulması beklenen ilanın ise en erken Temmuz ayında duyurulması bekleniyor. Twitter hesabı üzerinden yapılan duyurunun ardından Bakanlık resmi İnternet sayfası üzerimde 8 farklı kadro için toplamda 785 memur alımı yapacağını belirtti. Söz konusu duyuruya istinaden Bakanlık taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 4/B maddesine göre kadro dağılımı şöyledir;