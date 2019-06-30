jandarma.gov.tr: Jandarma en az lise mezunu son dakika Subay alımı başvuru şartları nedir? 2019 JGK başvuru tarihi ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) en az lise mezunu Subay alımına gidiyor. Komutanlığın Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımının detayları belli oldu. Başvuru süreci için geri sayım başlarken, başvuru yapmak isteyen adaylar şartları merak ediyor. Yazımızda, Jandarma Subay alımı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Jandarma Subay alımı başvuru şartları neler? 2019 JGK başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...