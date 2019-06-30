İŞKUR üzerinden farklı firma ve şirketlerde görevlendirmek üzere bekçi alımı yapılacaktır. Burada önemle belirtmek istiyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan Bekçi alımları ile karıştırılıyor. İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Bekçi alımı işlerine Polis Akademisi bakıyor. Buradaki ilan İŞKUR tarafından çıkmış bir ilan olup ilanda firma ve şirketlerde görevlendirmek üzere olarak belirtilmiştir. Bekçi alımı başvuru şartlar arasında sınavsız en az ilköğretim mezunu, Engelli kadrosu hariç olmak üzere sağlık problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olma şartı aranıyor. Bekçi alım ilanı başvurusu başlamış olup 30 Haziran 2019 tarihine kadar devam etmektedir.