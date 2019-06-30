Bekçi adayları, bu yazımda sizlere İŞKUR en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapıyor. İşte bekçi alım şartları hakkında bilgiler veriyoruz. sizlerden bu konuda çok mesaj gelmeye başladı. İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor. İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor. Bekçi alımları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bir çok ilde bekçi alımı yapılacak. Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az okur yazar olmaları gerekmektedir. Bunun yanında engelli kadroları hariç sağlık problemi bulunmayan, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir.
İŞKUR hangi illere bekçi alıyor? İŞKUR KPSS şartsız yeni bekçi alımı en az ilkokul mezunu başvuru şartları nedir?
İŞKUR üzerinden farklı firma ve şirketlerde görevlendirmek üzere bekçi alımı yapılacaktır. Burada önemle belirtmek istiyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan Bekçi alımları ile karıştırılıyor. İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Bekçi alımı işlerine Polis Akademisi bakıyor. Buradaki ilan İŞKUR tarafından çıkmış bir ilan olup ilanda firma ve şirketlerde görevlendirmek üzere olarak belirtilmiştir. Bekçi alımı başvuru şartlar arasında sınavsız en az ilköğretim mezunu, Engelli kadrosu hariç olmak üzere sağlık problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olma şartı aranıyor. Bekçi alım ilanı başvurusu başlamış olup 30 Haziran 2019 tarihine kadar devam etmektedir.
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