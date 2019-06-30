Kültür ve Turizm Bakanlığı alımları için bakanlık geçtiğimiz ay resmi İnternet sitesi üzerinden duyuru yayımlamıştı. Yayımlanan duyuruya göre 8 farklı kadro için 785 memur alımı yapılacak ve ilanın yayımlanması bekleniyor. Kültür ve Turizm bakanlığı 785 memur alımı için, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca söz konusu pozisyonlara personel alımı için açıktan atama izni verilmesi halinde (KPSS (B) puanı esas alınarak) ilana çıkılacaktır. İşte Kültür Bakanlığı 785 memur alımı yapacak! İşte memur alım başvuru şartları ve kadro dağılımı