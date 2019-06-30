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  • 01.07.2019 08:58
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 08:58

2019 ? başvuru şartları nedir?

: başvuru şartları nedir? 2019 ? Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) en az lise mezunu Subay alımına gidiyor. Komutanlığın Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımının detayları belli oldu. Başvuru süreci için geri sayım başlarken, başvuru yapmak isteyen adaylar şartları merak ediyor. Yazımızda, alımı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Jandarma Subay alımı başvuru şartları neler? 2019 JGK başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

jandarma.gov.tr: Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) en az lise mezunu Subay alımı yapacak. Komutanlığın Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımının şartları ve detayları açıklandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet üzeriden kolaylıkla erişebilirsiniz. E-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak. Başvuru süreci için geri sayım başlarken, başvuru yapmak isteyen adaylar şartları merak ediyor. Makalemizde Jandarma Subay alımı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Jandarma Subay alımı başvuru şartları neler? 2019 JGK başvuruları ne zaman başlayacak?

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