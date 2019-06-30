1 Temmuz CTE en az lise mezunu 6 bin 126 infaz ve koruma memuru İKM (Gardiyan) alımı başvuru şartları! Adalet Bakanlığı CTE 2019 yılı için 6 bin 126 İnfaz ve Koruma memuru ( İKM ) Gardiyan alımı yapacak. Peki aranan şartlar nedir? Başvurular ne zaman? Adayların sınav için değerlendirmeleri Kamu Personeli Seçme Sınavı puan durumu esas alınarak yapılacaktır. Adayların almış oldukları puanlar ayrılarak kadro sayısının 5 katı kadar aday sıralamaya alınarak toplamda 30 bin 630 aday sınava çağırılacak. Adaylardan 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.