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  • 30.06.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 16:37

1 Temmuz 6 bin 126 () alımı başvuru şartları!

na bağlı olan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2019 yılı için alım ilanlarını yayımladı. Binlerce aday bu ilanların yayımlanmasını bekliyordu.ve söz konusu duyuru hem adalet bakanı hemde resmi gazete üzerinden adaylara müjde verilerek 6 bin 126 alımı yapılacak. Szö konusu ilana olan adaylar başvuru yapabilecek ve en önemlisi Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olanlar başvuru yapabilecek. Başvurular 01 Temmuz 2019 günü başlayıp, 16 Temmuz 2019 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. İşte en az lise mezunu 6 bin 126 İKM () alımı başvuru şartları!

1 Temmuz CTE en az lise mezunu 6 bin 126 infaz ve koruma memuru İKM (Gardiyan) alımı başvuru şartları! Adalet Bakanlığı CTE 2019 yılı için 6 bin 126 İnfaz ve Koruma memuru ( İKM ) Gardiyan alımı yapacak. Peki aranan şartlar nedir? Başvurular ne zaman? Adayların sınav için değerlendirmeleri Kamu Personeli Seçme Sınavı puan durumu esas alınarak yapılacaktır. Adayların almış oldukları puanlar ayrılarak kadro sayısının 5 katı kadar aday sıralamaya alınarak toplamda 30 bin 630 aday sınava çağırılacak. Adaylardan 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

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