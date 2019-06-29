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  • 29.06.2019 12:45
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 12:45

en az lise mezunu Subay alımı yapacak! 2019 JGK başvuru şartları neler? Başvuru ne zaman?

ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, Muvazzaf Subat ihtiyacının karşılaşması amacıyla toplam 220 erkek öğrenci alımı yapılacak. Subay öğrenci alımında en az lise mezunu şartı aranıyor. Peki, başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak?

Jandarma lise mezunu Subay alımı yapıyor

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) en az lise mezunu Subay alımına gidiyor. Komutanlığın Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımının detayları belli oldu. Başvuru süreci için geri sayım başlarken, başvuru yapmak isteyen adaylar şartları merak ediyor. Yazımızda, Jandarma Subay alımı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Jandarma Subay alımı başvuru şartları neler? 2019 JGK başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merka edilen her şey...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Jandarma erkek öğrenci alımı için ön başvurular 01 - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

Başvuru ile ilgili tüm detaylar için diğer sayfaları ziyaret edin.

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