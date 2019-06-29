Jandarma astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 15 Nisan - 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen astsubay alımı sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. Sınava katılan adaylar, internet üzerinden sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, Jandarma astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 JGK astsubay sonuç tarihi belli oldu mu? İşte o konu hakkında detaylar...

JANDARMA ASTSUBAY SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Nisan - 31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Jandarma astsubay alımı sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bir önceki alımlara baktığımızda sonuçlar sınavın ardından 2 ay içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 Jandarma astsubay alımı için sonuçlarının Temmuz ayının ilk haftalarında açıklanması bekleniyor. Belirttiğimiz gibi tarih tahminidir. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.