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  • 29.06.2019 12:09
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 12:09

TYP personel alımı başvuru şartları neler? 219 başvuru son gün ne zaman?

TYP ile toplam 85 personel alımı yapacak. Başvuruların başlamasının ardından TYP ile kadroya girmek isteyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Başvuru yapmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. personel alımı başvuru sürecinde son günlere girildi. Peki, başvuru şartları neler? 219 İŞKUR TYP başvuru son gün ne zaman?

İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında 85 personel alımı yapacak. TYP ile farklı illerde yapılacak personel alımı ile çevre temizliği ve ağaçlandırma alanlarında görev dağılımı yapılacak. İlanın yayınlanmasının ardından personel alımına yoğun ilgi gösterildi. Başvuru sürecinde zaman daralıyor. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları neler? 219 İŞKUR TYP başvuru son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

İŞKUR TYP BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

İŞKUR TYP personel alımına başvuru yapacak olan vatandaşların kısa sürede başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvurular 1 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

Başvuru işlemleri İŞKUR'un resmi internet adresi ve il-ilçe İŞKUR müdürlüklerinden alınıyor.

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