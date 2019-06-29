Polis şark tayinleri ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bulundukları illerde görev süresini dolduran polislerin 1. ve 2. bölge arasındaki tayinler için hazırlık yazısı gönderilmiş polis memurları tercihlerini bildirmişti. 2019 yılı şark tayinleri için polis memuru, başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserler heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, EGM polis şark tayinleri ne zaman açıklanacak? 2019 polis tayinleri ne zaman belli olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

POLİS ŞARK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polislerin şark tayinleri Mayıs ya da Haziran ayı gibi açıklanıyor. 2019 yılı Haziran ayının sonlarına doğru gelinmesi ve tayinlerin henüz açıklanmaması nedeniyle, tayin bekleyen memurların araştırmaları sürüyor. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tayinlerin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Tayinler konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.