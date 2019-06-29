82. Özel Güvenlik sınavı saat kaçta başlayacak? Özel Güvenlik 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı'na başvuru yapan adaylar sınava hazırlıklarını tamamladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan takvim ile birlikte, sınav detayları ve sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, 82. Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 82. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 82. Dönem Özel Güvenik Görevlisi sınavının detayları...

82. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SAAT KAÇTA?

Özel Güvenlik 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde saat 14.30'da başlayacak.

82. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.