Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 29.06.2019 13:50
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 13:50

82. , saat kaçta başlayacak? 82. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

82. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı çin geri sayım başladı. 30 Haziran'da gerçekleştirilecek sınava katılacak adaylar, sınav saatini araştırmaya başladı. Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 82. , saat kaçta başlayacak? 82. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

82. Özel Güvenlik sınavı saat kaçta başlayacak?

82. Özel Güvenlik sınavı saat kaçta başlayacak? Özel Güvenlik 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı'na başvuru yapan adaylar sınava hazırlıklarını tamamladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan takvim ile birlikte, sınav detayları ve sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, 82. Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 82. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 82. Dönem Özel Güvenik Görevlisi sınavının detayları...

82. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SAAT KAÇTA?

Özel Güvenlik 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde saat 14.30'da başlayacak.

82. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri82. Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 82. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri