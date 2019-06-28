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  • 29.06.2019 01:12
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 01:12

alımı için ek sınav yapılacak! Kimler sınava girebilecek?

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan duyuruya göre sözleşmeli alımında ek sınav yapılacağı açıklandı. Yapılan duyuruyla birlikte tüm adaylar için sözleşmeli uzman erbaşlık için ek sınav şansı tanınmış olacak. Şimdi sınavıyla ilgili detayları araştıran vatandaşlar kimler sınava girebilecek sorusuna yanıt arıyor.

Jandarma uzman erbaş alımı için ek sınav yapılacak!

Komutanlıktan yapılan açıklamada, uzman erbaş alımıyla ilgili ek sınav yapılacağını belirtildi. Yapılan duyurunun ardından tüm adaylara ek sınav şansı tanınacak. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı için ek sınavına kimler katılabilecek? İşte Jandarma uzman erbaş ek sınavına ilişkin merak edilenler...

TÜM ADAYLAR ÇAĞRILACAK

2019/1 uzman erbaş alımı sınavları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

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