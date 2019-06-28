Komutanlıktan yapılan açıklamada, uzman erbaş alımıyla ilgili ek sınav yapılacağını belirtildi. Yapılan duyurunun ardından tüm adaylara ek sınav şansı tanınacak. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı için ek sınavına kimler katılabilecek? İşte Jandarma uzman erbaş ek sınavına ilişkin merak edilenler...

TÜM ADAYLAR ÇAĞRILACAK

2019/1 uzman erbaş alımı sınavları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

UZMAN ERBAŞ ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ