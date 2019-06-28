Devlet Personel Başkanlığı (DPB) üzerinden yayımlanan ilanlara göre memur ve işçi alımı yapılacak kamu kurum ve kuruluşları açıkladı. DPB güncel iş ilanları sayfası ile KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu memur ve personel alımı yapılacak.