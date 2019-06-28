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  • 28.06.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 16:05

güncel iş ilanları - şartsız sınavsız 15 bin !

Devlet Personel Başkanlığı () üzerinden yayımlanan ilanlara göre memur ve işçi alımı yapılacak kamu kurum ve kuruluşları açıkladı. sayfası ile şartsız sınavsız en az lise mezunu memur ve personel alımı yapılacak. Bu bağlamda "Mühendis, Ar- Ge Personeli, Teknisyen, Uzman yardımıcısı, Güvenlik görevlisi, Şoför, Büro Personeli, Sekreter, Eğitmen, Hizmetli, Sağlık teknisyeni, Aşçı gibi binlerce personel alınacak. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) üzerinden yayımlanan ilanlara göre memur ve işçi alımı yapılacak kamu kurum ve kuruluşları haberimizde sizler için derledik. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar

DPB güncel iş ilanları 2019 Haziran ayı KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu 15 bin memur alımı başvuru şartları! Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi internet sitesi üzerinden en az 50 KPSS'li ve KPSS'siz en az ilkokul mezunu memur ve işçi alım ilanı yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu olmak şart ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin başvuru yapması talep ediliyor. Memur ve işçi alımı iş ilanlarına başvuru yapacaklar ilanlara göre farklı illerde görev yapabilecek bu nedenle seyahat engeli olmayanlarda başvuru yapabilir. Kamu kurumları personel ihtiyacı olması nedeniyle DPB'ye liste gönderiyor ve listeler kapsamında istihdam sağlanıyor. Sözleşmeli, kadrolu, geçici ve diğer statülerde memur ve işçi alımı yapılmaktadır ve başvurular ilan kılavuzlarında yer alan adreslere şahsen veya e- posta ya da farklı şekillerde yapılabilecektir.

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