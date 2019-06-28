Bekçilik sınavının tarihi sınava girecek adaylar tarafından merak konusu oldu. Sağlık kontrollerinden başarıyla geçen adaylar "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna merakla yanıt arıyor. Peki, bekçilik sınavı konuları nelerdir? İşte bekçilik sınavına dair merak edilenler...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da uygulanacak.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de uygulanacak.