adalet.gov.tr: 2019 Adalet Bakanlığı CTE icra katibi 5970 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nedir? Adalet Bakanlığı çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere kısa sürede 5 bin 970 sözleşmeli personel alımında bulunacak. Adalet Bakanı Gül ise yaptığı açıklamada "Daha önce duyurduğumuz personel alımı için ilanlarımız bugün yayınlandı. Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12.713 personel istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Adaylar, 5 - 19 Temmuz tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Personel Teşkilatı Şube Müdürlüğüne şahsen yada posta ile başvurabilecek. Başvuruda bulunacak adayların ilgili KPSS puan türlerinden 70 puan almış olmaları gerekiyor.