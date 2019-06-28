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  • 28.06.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 09:24

adalet.gov.tr: 2019 CTE icra katibi 5970 başvuru şartları! İşte başvuru tarihi

adalet.gov.tr: çeşitli pozisyonlarda görevlendirmek için 5 bin 970 yapacak. Adalet Bakanlığının 'de yayımlanan ilamına göre, Bakanlık bünyesinde 276, Personel Genel Müdürlüğünde 4 bin 424, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı için bin 99, Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğünde 171 personel çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere istihdam edilecek. İlama göre, bakanlık bünyesinde merkezde çalıştırılmak üzere la 8 avukat, 37 destek personeli, taşrada da 3 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 45 destek hizmet personeli (hizmetli), 98 psikolog ve 85 sosyal çalışmacı sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşte 2019 Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

adalet.gov.tr: 2019 Adalet Bakanlığı CTE icra katibi 5970 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nedir? Adalet Bakanlığı çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere kısa sürede 5 bin 970 sözleşmeli personel alımında bulunacak. Adalet Bakanı Gül ise yaptığı açıklamada "Daha önce duyurduğumuz personel alımı için ilanlarımız bugün yayınlandı. Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12.713 personel istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Adaylar, 5 - 19 Temmuz tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Personel Teşkilatı Şube Müdürlüğüne şahsen yada posta ile başvurabilecek. Başvuruda bulunacak adayların ilgili KPSS puan türlerinden 70 puan almış olmaları gerekiyor.

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