Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sözleşmeli pilot alımı yapacak. Yayınlanan ilan ile birlikte, sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B sözleşmeli statüsünde "1 (Bir) Kaptan Pilot (Uçak) "alınacağı bildirildi. Peki, Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli pilot alımı başvuru ne zaman? 2019 OGM personel alımı şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylar..

OGM PİLOT ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvurular, Beştepe Mah. Söğütözü Cad.No:8/1 06560 YENİMAHALLE / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

Adaylar başvurularını 8 - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler.

Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacak.