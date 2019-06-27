Jandarma astsubay alımı için başvurular 13 Mart'ta sona ermişti. 2019 astsubay sınavı 15 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Astsubay olabilmek için sınava katılan adaylar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını internet üzerinden araştırmaya başladı. Konu ile ilgili yaptığımız araştırmalar neticesinde sonuçlar için o tarih dikkat çekiyor. Peki, Jandarma astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 Jandarma astsubay sonuçları ile ilgili merak edilenler...

JANDARMA ASTSUBAY SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma astsubay sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bir önceki alımlara baktığımızda sonuçlar sınavın ardından 2 ay içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 Jandarma astsubay alımı için sonuçlarının Temmuz ayının ilk haftalarında açıklanması bekleniyor. Belirttiğimiz gibi tarih tahminidir. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.