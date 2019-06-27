İŞKUR KPSS şartsız ve sınavsız olarak 50 bin personel alımı yapacak. İŞKUR bu zamana kadar on binlerce vatandaşı işe yerleştirmiş bir kurumdur. Bu anlamda İŞKUR yeni iş ilanları yayınlamıştır. Türkiye geneli KPSS şartsız ve sınavsız bir şekilde onlarca meslekten 50 bin personel alımı yapıyor! İŞKUR üzerinden iş bulmak artık çok kolay! Tüm detaylar bu haber içeriğinde... İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez. İşte 28 Haziran İŞKUR KPSS şartsız, sınavsız 50 bin personel alımı başvuru şartları! İŞKUR'a nasıl kayıt yapılır?