Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 27.06.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 17:31

Heyecanlı bekleyiş sürüyor! 2019 ?

GSB mülakat sonuçları, son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 bin 243 personel alımı için başvuruların alınmasının ardından sözlü sınav gerçekleştirilmişti. Adaylar heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, 2019 ? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gerçekleştirilecek 3 bin 243 personel alımı için 6-17 Mayıs'ta sözlü sınav yapılmıştı. Aradan geçen bir ayın ardından sınavın sonuçları için adaylar heyecanlı ekleyişine devam ediyor. Konu ile ilgili internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, 2019 GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR GSB personel alımı süreç ve sınav takviminin netleşmesinin ardından adaylar şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriHeyecanlı bekleyiş sürüyor! 2019 GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri