GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gerçekleştirilecek 3 bin 243 personel alımı için 6-17 Mayıs'ta sözlü sınav yapılmıştı. Aradan geçen bir ayın ardından sınavın sonuçları için adaylar heyecanlı ekleyişine devam ediyor. Konu ile ilgili internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, 2019 GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR GSB personel alımı süreç ve sınav takviminin netleşmesinin ardından adaylar şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.